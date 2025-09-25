На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину

Рютте: поставки американского оружия Украине будут продолжаться непрерывно
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом, отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции президента США Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, Рютте заявил, что у него нет уверенности в том, что американский лидер «изменил свое мнение».

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву вооружений, которые «заставят сесть за стол переговоров» российского лидера Владимира Путина.

Сам Трамп заявил, что у Украины есть возможность вернуться к своим «изначальным границам». Такое мнение он высказал после встречи с Зеленским. После этого в СМИ заговорили о том, что Трамп кардинально поменял свою позицию по украинскому вопросу. Действительно ли американский президент «переобулся» и что стоит за его словами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что у Украины нет оружия, чтобы выполнить угрозы Зеленского.

