Военный эксперт объяснил, почему у Киева нет шансов на новейшее оружие НАТО

В США не исключили возможность продажи Украине наступательного вооружения. Хотя недооценивать потенциальную угрозу для России нельзя, даже при согласовании соответствующего решения его реализация займет очень долгое время и может затянуться до капитуляции Киева. Что касается получения новейшего оружия НАТО, то на это у украинской армии шансов нет никаких – Вашингтон не станет рисковать вероятностью его попадания России, заявил 360.ru военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

В предоставлении оружия Украине открытым остается вопрос оплаты, так как страны ЕС не торопятся поддерживать Киев и тратить миллиарды на дальнобойные ракеты. Причем даже при решении всех этих нюансов оружие надо сначала произвести, затем провести предоплату и так далее – весь этот процесс может затянуться до капитуляции Киева и принятия российских условий, считает Никулин.

«Так просто не вытащишь миллиарды евро. Думаю, в лучшем случае они заложат их на следующий год. Значит, если эти ракеты даже произведут, то поставят только в следующем году. Такие вопросы решаются небыстро», — пояснил эксперт.

Что касается передачи новейшего оружия НАТО, то на это у Украины нет никаких шансов, так как речь идет о принципиальной позиции Запада, которой он придерживается на протяжении нескольких столетий, убежден специалист.

«Туземные армии всегда получали устаревшее и ненужное оружие. Даже [экс-президент США Джо] Байден на такое не пошел. Считаю, что нет никаких шансов и на то, что на это пойдет Трамп», — подчеркнул Никулин.

Он пояснил, что западные политики учитывают риск захвата такого оружия российской армией, что раскроет тайные разработки. При этом важно учитывать, что сегодня ни Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский не входят в число приоритетных тем для администрации действующего американского президента Дональда Трампа, подчеркнул военэксперт. Он отметил, что реально передать ВСУ Вашингтон может ракеты Tomahawk, причем, по его мнению, и эта вероятность невелика.

«Если бы «Томагавки» отдали, пусть даже 20-, 30-летней давности, это уже была бы серьезная вещь. Но, думаю, что и на это Трамп не пойдет. Даже если Европа заплатит, то, скорее всего, отдадут старые», — заключил специалист.

Напомним, о вероятности продажи Киеву наступательного оружия накануне заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине. По его словам, Трамп сохраняет такую возможность. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что Штаты выигрывают от поставок оружия на Украину, так как американские налогоплательщики получают от этого выгоду.

Ранее стало известно, что Трамп по-прежнему ограничивает применение американского оружия для ударов по России.