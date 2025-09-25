Путин приехал на место проведения Глобального атомного форума

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя») проходит с 25 по 28 сентября. В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

В форуме помимо Владимира Путина принимают участие белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также на мероприятии присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и представители ряда государств. Среди них — Нигер, Узбекистан, Иран и Египет.

25 сентября глава МАГАТЭ во время открытия Мировой атомной недели в Москве заявил, что деятельность «Росатома» по проектам в других странах достойна похвалы. Как сказал Гросси, в том числе российская государственная компания создает платформы для обмена знаниями с целью выстраивания партнерства и дружбы между разными державами.

Ранее Гросси сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию с ядерными объектами на Украине.