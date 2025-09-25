На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане бывший боец СВО, ставший депутатом, сложил полномочия

«Единая Россия»

Бывший боец спецоперации Расим Басиков, ставший депутатом Госсовета Татарстана, сложил с себя полномочия. Об этом сообщает издание «Казать онлайн».

По данным издания, решение было принято в связи с его переходом на работу в исполнительные органы власти республики. За проголосовали 78 депутатов, один — против.

Несколько татарстанских СМИ написали, что Басиков может стать заместителем министра труда, занятости и соцзащиты республики.

23 сентября издание «Блокнот Воронеж» писал, что сдавший в пользу внука чиновника мандат участник специальной военной операции (СВО) из Воронежа Владимир Евсюков прокомментировал свой отказ от служения избирателям.

22 сентября Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова.

Ранее Володин назвал участников СВО лучшей частью общества России.

