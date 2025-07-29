Володин назвал участников СВО лучшей частью общества России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме «Территория смыслов», назвал участников специальной военной операции (СВО) на Украине лучшей частью российского общества. Видео с мероприятия он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Участники специальной военной операции — люди, которые приняли решение защищать страну. Такая возможность есть у всех. Это выбор. И, конечно, это особые люди», — отметил Володин.

Спикер добавил, что солдаты и офицеры, находящиеся в зоне СВО, являются частью новой элиты. Он призвал сделать все, чтобы они и их семьи ни в чем не нуждались.

«Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу», — заключил Володин.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что участники СВО являются прямыми наследниками всех защитников Отечества. Глава государства подчеркнул, что сегодня Россия сражается за свое будущее.

Российский лидер также вновь подтвердил, что цель СВО в демилитаризации Украины, то есть в исключении возможности новых ударов по России и ее населению в будущем.

Путин отметил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какие льготы и выплаты положены семьям участников СВО в 2025 году.