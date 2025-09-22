Победивший на выборах боец СВО отдал мандат внуку экс-губернатора

Участник СВО Владимир Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова. Об этом сообщает издание «Блокнот».

«Сам ветеран СВО Евсюков ситуацию пока никак не комментировал. Не исключено, что его могли уговорить выступить «паровозом» <...>. Однако в итоге избиратели оказались обманутыми», — говорится в материале.

Владимир Евсюков преподавал в Военно-воздушной академии, а после начала СВО отправился на фронт в составе гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Утверждалось, что он воевал на одном из самых напряженных участков зоны проведения спецоперации.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в 2025 году в выборах разного уровня приняли участие 1616 ветеранов специальной военной операции. В Кремле отмечали, что их опыт и моральные качества будут востребованы в ветвях власти.

Ранее Володин назвал участников СВО лучшей частью общества России.