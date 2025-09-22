На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Победивший на выборах боец СВО отдал мандат внуку экс-губернатора

В Воронежской области внук экс-губернатора стал депутатом вместо бойца СВО
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Участник СВО Владимир Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова. Об этом сообщает издание «Блокнот».

«Сам ветеран СВО Евсюков ситуацию пока никак не комментировал. Не исключено, что его могли уговорить выступить «паровозом» <...>. Однако в итоге избиратели оказались обманутыми», — говорится в материале.

Владимир Евсюков преподавал в Военно-воздушной академии, а после начала СВО отправился на фронт в составе гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Утверждалось, что он воевал на одном из самых напряженных участков зоны проведения спецоперации.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в 2025 году в выборах разного уровня приняли участие 1616 ветеранов специальной военной операции. В Кремле отмечали, что их опыт и моральные качества будут востребованы в ветвях власти.

Ранее Володин назвал участников СВО лучшей частью общества России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами