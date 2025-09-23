На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сдавший мандат в пользу внука чиновника боец СВО из Воронежа прокомментировал ситуацию

Сдавший в пользу внука чиновника мандат участник специальной военной операции (СВО) из Воронежа Владимир Евсюков прокомментировал свой отказ от служения избирателям. Его слова передает «Блокнот Воронеж».

«По итогам голосования мне нужно было сделать выбор – либо остаться на военной службе, либо быть областным депутатом. Продолжается СВО, и я принял решение отказаться от мандата», – отметил военнослужащий.

Евсюков также заявил журналистам регионального издания «Блокнот», что осуждает тех, кто рассуждает об СВО, не имея боевого опыта. Он убежден, что для этого необходимо пройти службу в вооруженных силах России.

«Я вернулся после ранения в Военно-воздушную академию, мне оторвало ногу. […] А вообще, хорошо сидеть на диване и обсуждать военную службу, выборы, еще что-то. Идите, послужите Родине, выполните свой долг, хотя бы как-нибудь, и только тогда получите моральное право кого-то осуждать!» – подчеркнул Евсюков.

22 сентября Евсюков после победы на выборах в думу Воронежской области отдал мандат Владиславу Новомлинскому, внуку бывшего губернатора региона Ивана Шабанова.

Ранее участник СВО случайно ранил проводницу в поезде.

