Лукашенко направляется с визитом в Россию

Лукашенко направляется с рабочим визитом в Москву на встречу с Путиным
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает госагентство БелТА.

Отмечается, что во второй половине дня 25 сентября в Москве Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению» по случаю 80-летия атомной промышленности России.

Кроме того, Лукашенко встретится с Путиным. В ходе этих контактов лидер республики намерен обсудить двусторонние отношения, международную и региональную повестку.

15 сентября Лукашенко пожаловался на то, что недружественная политика Запада по отношению к Российской Федерации и Республике Белоруссия не меняется, а перерастает в откровенно агрессивную форму.

Политик напомнил, что прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, но на Западе до сих пор считают Россию и Белоруссию и их братский союз угрозой.

Ранее Лукашенко раскрыл список «косяков» правительства Белоруссии.

