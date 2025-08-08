На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о встрече и разговоре с Путиным незадолго до начала СВО

Лукашенко поделился воспоминаниями о разговоре с Путиным перед началом СВО
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time рассказал о встрече и диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным за несколько дней до начала спецоперации на Украине.

Лукашенко рассказал, что летел с Путиным на вертолете, когда раздался телефонный звонок по спецсвязи. Президенту России доложили, что «украинцы постреливают или начали стрелять, что делать с гражданским населением и прочее».

«Он мне сразу говорит: «Слушай, так-так, у нас на Донбассе то-то и то-то, гражданское население». Я говорю: «Ну так надо вывозить их». Потому что это же уже часть Донбасса, на которой российские войска находились. Я говорю: «Это уже считай твои люди, их надо вывозить, спасать гражданское население», — сказал президент Белоруссии.

Как уточнил Лукашенко, после этого Путин отдал приказ спасать население.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В этот день, в 5:52 мск президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Он объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима».

Российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее Лукашенко отвветил на утверждения о том, что Кремль «оккупировал Белоруссию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами