Лукашенко рассказал о встрече и разговоре с Путиным незадолго до начала СВО

Лукашенко поделился воспоминаниями о разговоре с Путиным перед началом СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу Time рассказал о встрече и диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным за несколько дней до начала спецоперации на Украине.

Лукашенко рассказал, что летел с Путиным на вертолете, когда раздался телефонный звонок по спецсвязи. Президенту России доложили, что «украинцы постреливают или начали стрелять, что делать с гражданским населением и прочее».

«Он мне сразу говорит: «Слушай, так-так, у нас на Донбассе то-то и то-то, гражданское население». Я говорю: «Ну так надо вывозить их». Потому что это же уже часть Донбасса, на которой российские войска находились. Я говорю: «Это уже считай твои люди, их надо вывозить, спасать гражданское население», — сказал президент Белоруссии.

Как уточнил Лукашенко, после этого Путин отдал приказ спасать население.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В этот день, в 5:52 мск президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Он объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима».

Российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

