На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ назвало провокацией инциденты с дронами в Дании

Посольство РФ: инциденты с дронами в Дании — предлог для дальнейшей эскалации
true
true
true
close
Телеграм-канал «Russian Embassy in Denmark»

Случаи с появлением беспилотников у аэропортов в Дании — это провокация для нагнетания напряженности в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ в Копенгагене.

«Очевидно, что инциденты, связанные с перебоями в работе датских аэропортов, являются срежиссированной провокацией. Несомненно, они будут использованы в качестве предлога для дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, за инцидентами стоят некие заинтересованные лица, которые хотят распространить конфликт на Украине на другие страны.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября дроны были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства.

В минобороны Дании подчеркнули, что у страны нет доказательств того, что Россия причастна к появлению беспилотников.

Ранее сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами