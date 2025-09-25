Посольство РФ назвало провокацией инциденты с дронами в Дании

Посольство РФ: инциденты с дронами в Дании — предлог для дальнейшей эскалации

Случаи с появлением беспилотников у аэропортов в Дании — это провокация для нагнетания напряженности в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ в Копенгагене.

«Очевидно, что инциденты, связанные с перебоями в работе датских аэропортов, являются срежиссированной провокацией. Несомненно, они будут использованы в качестве предлога для дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, за инцидентами стоят некие заинтересованные лица, которые хотят распространить конфликт на Украине на другие страны.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

В ночь на 25 сентября дроны были замечены не только в районе аэропорта города Ольборг на севере Дании, но и около трех других воздушных гаваней на территории королевства.

В минобороны Дании подчеркнули, что у страны нет доказательств того, что Россия причастна к появлению беспилотников.

Ранее сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.