Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной

Gazeta Wyborcza: польские власти хотят разрешить сбивать дроны над Украиной
true
true
true
close
Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

В настоящее время у Польши нет возможности самостоятельно сбивать беспилотники и другие воздушные цели вне своих границ, однако власти планируют изменить законодательство, чтобы военные могли это делать. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным журналистов, сейчас закон предполагает, что использование вооруженных сил Польши за границей определяется компетентными органами НАТО или Евросоюза, а также при поступлении просьбы от страны, над которой был замечен воздушный объект.

Весной комиссия по расследованию «российского влияния» представила премьер-министру Дональду Туску доклад, в котором предложила разрешить сбивать самолеты и беспилотники над Украиной и Белоруссией, если те, направляются в сторону Польши.

«Между тем, все еще действует положение, которое не позволяет нашим властям принимать такое решение самостоятельно. Это необходимо изменить как можно скорее. <...>Изменения в закон должны быть внесены в ближайшее время», — указано в материале.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских беспилотников, найденных на территории республики.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в ЕС признали нехватку возможностей для обнаружения беспилотников.

