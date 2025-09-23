Запорожская АЭС в 10-й раз осталась без внешнего питания

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 23 сентября в очередной раз лишилась внешнего питания, рассказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЗАЭС сегодня в 10-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отмечается, что специалисты агентства в настоящее время выясняют причину случившегося.

ЗАЭС систематически подвергается атакам украинской армии По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, удары бойцов ВСУ по станции могут спровоцировать радиационную катастрофу с последствиями для всей Европы.

Он напомнил об ударе украинских беспилотников по учебно-тренировочному центру станции и предложил представить, что произошло бы, если бы один из этих ударов попал в реактор или хранилище отработанного ядерного топлива.

Ранее МИД России отверг сомнения в российской принадлежности ЗАЭС.