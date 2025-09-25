Участники митинга в Москве призвали Пашиняна освободить архиепископов Армянской церкви

Mash: десятки человек вышли на митинг в Москве против политики Пашиняна

Десятки армян вышли на митинг в Москве против политики премьер-министр республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Митингующие призывают освободить арестованных архиепископов Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграта Галстаняна и Микаэля Аджапахяна, а также прекратить нападки на церковь.

Несколько десятков человек собрались у здания Национального собрания Армении. Тем временем, сам Пашинян находится в Москве, он приехал на форум «Мировая атомная неделя».

Архиепископ Баграт Галстанян возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа в подготовке терактов с целью захвата власти в республике.

Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

24 сентября суд в Армении признал архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания в Армении представителей духовенства и оппозиции.