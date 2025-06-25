Пашинян прокомментировал обвинение архиепископа Баграта в терроризме

Правоохранительные органы предотвратили захват власти в Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в своем Telegram-канале, комментируя обвинение в терроризме в отношении архиепископа Баграта Галстаняна.

По его словам, правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в Армении и захвату власти.

До этого стало известно, что следственный комитет Армении обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что рано утром 25 июня правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения, а также в доме Галстаняна.

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по смене власти в стране. Оппозиционеры утверждение политика высмеяли, а сам опубликованный «план» назвали фейком.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.