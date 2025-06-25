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В Армении архиепископа обвинили в терроризме

СК Армении обвинил архиепископа Баграта в терроризме с целью захвата власти
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Следственный комитет (СК) Армении обвинил лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что архиепископ с ноября прошлого года пытался добиться смены власти в Армении не разрешенным конституцией страны способом. Для достижения этой цели, предварительно добившись согласия некоторых участников движения, священнослужитель якобы приобрел необходимые средства и инструменты, а также намеренно создал подходящие условия.

Также в Telegram-канале «Священной борьбы» сообщалось, что рано утром 25 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах сторонников движения, а также в доме Галстаняна.

24 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по смене власти в стране. Оппозиционеры утверждение политика высмеяли, а сам опубликованный «план» назвали фальшивкой.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.

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