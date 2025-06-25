В Кремле прокомментировали задержания в Армении представителей духовенства и оппозиции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Армении задержания в республике по обвинению в попытке захвата власти представителей духовенства и оппозиции.

«Это внутреннее дело Армении. Конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялось законность и спокойствие, чтобы Армения была процветающей стабильной страной, дружественной России», — сказал представитель Кремля на брифинге.

25 июня следственный комитет Армении обвинил лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения, а также в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Днем 25 июня стало известно о задержании Галстаняна, еще двух священнослужителей и представителей оппозиции.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.