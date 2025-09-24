Суд признал архиепископа Микаэла виновным в призывах к захвату власти

Суд в Армении признал архиепископа Микаэла виновным в призывах к захвату власти

Суд в Армении признал архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти. Об этом заявила судья, оглашая вердикт, передает РИА Новости.

Отмечается, что наказание по данному обвинению предусматривает пять лет лишения свободы. Мера наказания в отношении архиепископа будет установлена позднее.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и священнослужителей. Позднее архиепископ покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван, пообещав явиться в Следственный комитет Армении. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам же иерарх называет эти обвинения сфабрикованными. Аджапахян был задержан.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян публично выступил с призывом организовать досрочные выборы Католикоса всех армян, являющегося главой Армянской апостольской церкви (ААЦ). Соответствующее заявление политик разместил в одной из социальных сетей.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.