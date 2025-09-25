Путин встретится с политиками из Мьянмы и Эфиопии

Путин проведет встречи с и.о. президента Мьянмы и премьером Эфиопии

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречи с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Об этом сообщает ВГТРК.

25 сентября политики из Мьянмы и Эфиопии примут участие в Глобальном атомном форуме.

На мероприятие также приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Форум также посетят представители Ирана, Узбекистана, Египта и Нигера. По окончании мероприятия российский лидер проведет встречи с рядом руководителей иностранных делегаций.

Форум, приуроченный к 80-летию российской атомной промышленности, пройдет с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. По слова главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, представители США не приглашены в Москву на международный форум «Мировая атомная неделя».

Ранее глава МАГАТЭ призвал к продолжению диалога с Россией по ЗАЭС.