Нетаньяху изменил свой маршрут в США во избежание ареста по ордеру МУС

Нетаньяху летит на ГА ООН в США в обход большинства стран ЕС из-за ордера МУС
Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху летит на Генеральную ассамблею ООН в США в обход большинства стран Европы из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Об этом пишет The Times of Israel.

Многие европейские лидеры дали понять, что, если самолет израильского политика «Крылья Сиона» пролетит над их территорией, они арестуют его в соответствии с ордером МУС за военные преступления на территории сектора Газа, говорится в статье.

При этом власти Франции заявили, что не будут арестовывать Нетаньяху. Это вызвало упреки со стороны других стран-членов Европейского союза, добавили авторы статьи.

21 ноября прошлого года МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта за военную операцию в секторе Газа.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон на трибуне Организации Объединенных Наций (ООН) заявил о признании Парижем государственности Палестины.

Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Нетаньяху отправился в Нью-Йорк на сессию ГА ООН, чтобы обсудить этот вопрос. Перед своим вылетом он заявил, что не допустит создания государства Палестина «в самом сердце Израиля».

Ранее Израиль предупредил об ущербе отношениям с США при аннексии Западного берега.

Война в Израиле
