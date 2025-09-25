Каладзе: Зеленскому придется ответить за то, что он сделал со своей страной

Президент Украины Владимир Зеленский пусть лучше следит за своей страной, чем за Грузией, ему придется за все ответить. Об этом журналистам заявил генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит ТАСС.

«Пусть Зеленский говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. Большего того несчастья, которое сегодня происходит на Украине при его участии, нет. Пройдет время, ему придется ответить за это», — сказал он.

Каладзе отметил, что власти Грузии защитят мир и обеспечат экономическое развитие своей страны.

«Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое», — добавил мэр Тбилиси.

Тем временем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не считает нужным реагировать на критику Зеленского.

Накануне глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Кирцхалия подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.

24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.