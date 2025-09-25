На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленскому посоветовали готовиться к ответу за то, что он сделал с Украиной

Каладзе: Зеленскому придется ответить за то, что он сделал со своей страной
close
Александр Имедашвили/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пусть лучше следит за своей страной, чем за Грузией, ему придется за все ответить. Об этом журналистам заявил генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит ТАСС.

«Пусть Зеленский говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. Большего того несчастья, которое сегодня происходит на Украине при его участии, нет. Пройдет время, ему придется ответить за это», — сказал он.

Каладзе отметил, что власти Грузии защитят мир и обеспечат экономическое развитие своей страны.

«Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое», — добавил мэр Тбилиси.

Тем временем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не считает нужным реагировать на критику Зеленского.

Накануне глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Кирцхалия подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.

24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России.

Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.

