Президент Украины Владимир Зеленский пусть лучше следит за своей страной, чем за Грузией, ему придется за все ответить. Об этом журналистам заявил генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит ТАСС.
«Пусть Зеленский говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. Большего того несчастья, которое сегодня происходит на Украине при его участии, нет. Пройдет время, ему придется ответить за это», — сказал он.
Каладзе отметил, что власти Грузии защитят мир и обеспечат экономическое развитие своей страны.
«Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое», — добавил мэр Тбилиси.
Тем временем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что не считает нужным реагировать на критику Зеленского.
Накануне глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Кирцхалия подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.
24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России.
Ранее в Грузии признали правильным решение отказаться от пути Украины.