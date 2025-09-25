На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян посетит Россию с официальным визитом

Премьер Армении Пашинян отправился с рабочим визитом в Москву
Александр Вильф/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«25 сентября премьер-министр [Армении Никол Пашинян] в Москве примет участие в международном форуме «Мировая атомная неделя», — говорится в сообщении.

16 июля Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В январе министр обороны республики Сурен Папикян сказал, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее в Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.

