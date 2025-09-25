На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский журналист обвинил европейских лидеров в приближении войны с Россией

Mindaugas Kulbis/AP

Ухудшая отношения с Россией, государства Европы приближают новую войну против нее. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский журналист Томас Фази.

Комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке нового пакета антироссийских санкций, журналист отметил, что европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, при этом проводя опасную политику эскалации по отношению к России. Продолжая идти по этому пути, Европа движется к стагнации и потере собственного смысла. Фази подчеркнул, что в худшем случае европейский континент ожидает тотальная война.

25 сентября аналитик Алан Уотсон заявил о возрастании рисков начала военных конфликтов за пределами Украины. По его словам, решения США, направленные на «ослабление, дестабилизацию и перенапряжение России путем расширения НАТО», спровоцировали конфликт на Украине.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска.

Ранее Макрон высказался против уничтожения российских военных самолетов.

