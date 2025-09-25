Трамп планирует подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом

Трамп заявил, что на этой неделе подпишет указ о борьбе с терроризмом в США

Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует подписать указ о борьбе с внутренним терроризмом в стране. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«На этой неделе я подпишу указ о ликвидации этих сетей внутреннего терроризма», — написал он.

Трамп также рассказал, что ему доложили о стрельбе у здания иммиграционной службы США в Далласе.

Ранее американский лидер подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Он рекомендовал провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих леворадикалов. Президент США неоднократно обвинял левые группы в том, что они создали враждебную атмосферу в отношении консерваторов.

Согласно указу Белого дома, «Антифа» — «милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы, использующая для достижения этих целей незаконные методы, включая насилие и терроризм».

Ранее в США экс-военный на авто протаранил ворота ФБР.