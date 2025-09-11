Франция направит три истребителя для защиты воздушного пространства Польши

Макрон решил направить в Польшу истребители Rafale после инцидента с дронами

Франция направит три истребителя Rafale для усиления защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы. Такое решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон после инцидента с беспилотниками, передает ТАСС.

Как сообщил французский лидер, истребители будут действовать совместно с союзниками по НАТО. Макрон уточнил, что обсудил этот шаг с премьер-министром Польши Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой правительства Великобритании.

«Принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО», — заявил Макрон.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее Эстония вызвала российского дипломата из-за инцидента с дронами в Польше.