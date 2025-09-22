На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что Макрон поспорил с Трампом из-за России

Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта нефти и газа из России
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского лидера Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу. Об этом сообщает Bloomberg.

«Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей ЕС из России «очень незначительным», пытаясь оспорить призывы Трампа к блоку снизить зависимость (от нефти и газа РФ)», — говорится в сообщении.

Макрон попытался оправдаться перед президентом США, упомянув, что импорт российских энергоносителей сократился на 80%.

Кроме того Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Евросоюз прекратил закупать нефть из России.

По словам президента Франции, Европа согласовала с США решение о введении новых санкций против России в случае, если не удастся добиться прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп назвал Макрону причину, по которой Путин хочет заключить сделку по Украине.

