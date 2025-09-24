На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США выразили готовность заместить поставки газа и нефти из России в Европу

Райт: США готовы полностью заместить поставки российских нефти и газа в Европу

США «уже сегодня» готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

«У нас есть необходимые мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности — и повестка президента [США Дональда Трампа] — это мир», — заявил собеседник телеканала.

Накануне Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США заявила, что Евросоюз «навсегда» откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее Трамп заявил, что Европа «катится в ад».

