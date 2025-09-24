На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае заявили о «всесторонних и глубоких» отношениях с РФ на фоне давления США

В КНР заявили, что давление США не повлияет на контракты с РФ по энергоносителям
Сергей Бобылев/РИА Новости

Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на контракты между странами. Об этом заявили РИА Новости в постпредстве КНР при Всемирной торговой организации.

«Нет, я так не думаю», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, повлияет ли позиция США на контракты между Китаем и Россией в области энергоносителей.

По ее словам, отношения России и Китая «всесторонние и глубокие». Она подчеркнула, что это было признано и не раз отмечено на высшем уровне.

До этого президент США Дональд Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил ввести пошлины в размере от 50% до 100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, эта мера поможет прекратить военный конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что после прекращения огня пошлины в отношения Китая будут отменены.

Китайская сторона решительно выступила против введения так называемых ограничительных мер в торгово-экономической сфере. В министерстве коммерции КНР подчеркнули, что введение вторичных пошлин США против Китая за закупку нефти из России может нанести серьезный удар по глобальной торговле. В ведомстве отметили, что желание Трампа принудить другие страны ввести вторичные пошлины против КНР является проявлением односторонней травли и экономического принуждения.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

