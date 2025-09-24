На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков напомнил о причине продолжения Россией СВО

Песков: Россия продолжает СВО, чтобы обеспечивать свои интересы
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы обеспечивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Кроме того, Россия на поле боя должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала СВО, подчеркнул представитель Кремля.

«И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет», — добавил пресс-секретарь.

В этом же интервью Песков напомнил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Песков также выразил недоумение отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами