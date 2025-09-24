Песков напомнил о причине продолжения Россией СВО

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы обеспечивать свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Кроме того, Россия на поле боя должна достигнуть тех целей, которые президент Владимир Путин ставил с самого начала СВО, подчеркнул представитель Кремля.

«И делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны. На многие поколения вперед. Поэтому никакой альтернативы у нас нет», — добавил пресс-секретарь.

В этом же интервью Песков напомнил, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Песков также выразил недоумение отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.