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Финансист оценил последствия введения Трампом пошлин

Финансист Лосев: пошлины Трампа могут привести к мировому кризису
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Jonathan Ernst/Reuters

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут привести к мировому кризису и ударят в том числе по внутреннему рынку США, при этом страны ЕС и юго-восточной Азии пострадают существенно сильнее. Об этом в интервью РИА Новости сообщил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Тарифы Трампа бьют по производственным секторам, по высокотехнологичному производству. А промышленное производство составляет 80% международной торговли. А международная торговля это 55% мирового ВВП. То есть удар будет очень сильным», — заявил он.

По словам финансиста, в США производство составляет 12% ВВП, остальное приходится на финансовые, образовательные и развлекательные услуги. Он отметил, что американская сторона находится в более выгодной ситуации в сравнении с Китаем, Японией, ЕС, Южной Кореей и другими государствами.

До этого офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил об окончании эпохи глобализации из-за ввода пошлин администрацией президента США Дональда Трампа. По его мнению, начало торговой войны США с миром требует от Лондона более решительных мер по стимулированию экономического роста.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

Ранее в Германии оценили последствия тарифов Трампа.

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