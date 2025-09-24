Правительство РФ одобрило кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России

СФ признал состоявшимися консультации по Гуцану на пост генпрокурора РФ

Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ предложил российский президент Владимир Путин.

Постановление о признании консультаций состоявшимися было направлено Путину.

Накануне Гуцан назвал большой честью предложение Путина занять должность генпрокурора РФ. Чиновник подчеркнул, что расценивает это предложение как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры.

Гуцан отметил, что работа надзорного ведомства и стоящие перед ним задачи ему известны.

В конце августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов накануне получил оценку «отлично» на квалификационном экзамене на должность судьи.

Ранее в Кремле назвали сроки внесения кандидатуры Игоря Краснова на пост главы Верховного суда.