«Ъ»: генпрокурор РФ сдал на «отлично» экзамен на должность судьи

«Ъ»: генпрокурор РФ Краснов сдал на «пять» необязательный судейский экзамен
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов накануне получил оценку «отлично» на квалификационном экзамене на должность судьи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«По данным источников «Ъ», в понедельник утром господин Краснов <...> пришел на экзамен и сдал его с оценкой «отлично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, будучи заслуженным юристом России, генпрокурор мог экзамен и не сдавать, но все равно решил подтвердить квалификацию. В приемной комиссии эту информацию журналистам не подтвердили, но опровергать также не стали.

25 августа руководитель Высшей квалификационной коллегии судей России Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Он оказался единственным кандидатом на пост.

Ожидается, что на ближайшем плановом заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которое состоится 22 сентября, кандидатура Краснова может быть утверждена.

Ранее сообщалось, что пост генпрокурора РФ может занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

