Краснов оценил свое назначение председателем Верховного суда

Краснов считает свое назначение в Верховный суд продолжением служения закону
Михаил Метцель/РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что переход на должность председателя Верховного суда он рассматривает как продолжение служения законности. Его выступление на пленарном заседании Совета Федерации опубликовали на сайте.

Он заявил, что в новой роли намерен действовать в интересах государства, общества и граждан, соблюдая закон.

Совет Федерации единогласно назначил Игоря Краснова главой Верховного суда Российской Федерации.

Накануне в ходе выступления на заседании Совфеда Краснов обратил внимание на необходимость развития судебной системы в стране. По словам Краснова, его направленность должна зависеть от запросов граждан в вопросах укрепления и гарантий судебной защиты.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.

