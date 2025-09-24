На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили изменение позиции Трампа по Украине

Песков: в заявлении Трампа по Украине не со всем можно согласиться
Mike Segar/Reuters

В заявлении президента США Дональда Трампа о возможности для Украины вернуть территории и «не со всем можно согласиться». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире РБК.

23 сентября в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину.

На этом фоне газета Politico писала, что новая позиция Трампа по Украине может быть попыткой Штатов надавить на президента РФ Владимира Путина.Трампа по Украине может быть попыткой Штатов надавить на президента РФ Владимира Путина. По оценке Politico, такая попытка ни к чему не приведет в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом.

