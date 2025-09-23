Трамп прокомментировал ситуацию с поставками оружия НАТО для Украины

США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, комментируя ситуацию на Украине по итогам переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским.

«Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше этого! (Президент РФ Владимир) Путин и Россия находятся в большой экономической беде, и это время для Украины действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал Трамп.

23 сентября Трамп встретился с Зеленским. В ходе встречи американский лидер заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России. Он также отказался дать четкий ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.

Помимо этого, Трамп пообещал в течение месяца сообщить, по-прежнему ли он доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

