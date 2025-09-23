На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон назвал условие для получения Трампом Нобелевской премии

Макрон: Трамп получит Нобелевскую премию в случае разрешения конфликта в Газе
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Чтобы получить Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом в интервью BFMTV рассказал президент Франции Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Трамп может повлиять на ситуацию в анклаве, поскольку Вашингтон поставляет оружие для ведения боевых действий в секторе.

Макрон добавил, что президенту США следует надавить на Израиль для завершения конфликта.

В августе премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, что его страна официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира. Политик отметил исторический вклад американского лидера в укрепление мира во всем мире. В частности, премьер упомянул решающую роль американского лидера в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом.

4 сентября президент США в интервью CBS News заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома подчеркнул, что «просто хочет спасать жизни».

Ранее Захарова назвала цель возвращения Трампа в Белый дом.

