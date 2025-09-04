Захарова назвала цель возвращения Трампа в Белый дом

Дональд Трамп вновь стал президентом США, чтобы спасти свою страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что предшественник Трампа, бывший президент США Барак Обама (2009 — 2017 годы) получил Нобелевскую премию мира лишь за то, «чтобы он не свалился в пике какого-нибудь мирового конфликта». По мнению Захаровой, демократ ничего не смыслил в мировых делах и мог «вляпаться во что-нибудь», поэтому его решили задобрить премией.

«И здесь мы видим политика (Трампа — прим. ред.), который пришел спасать Америку. Это его основная задача», — подытожила представитель МИД РФ.

Также Захарова высказала мнение, что Трамп осознает, какую катастрофическую роль Соединенные Штаты сыграли в трагической ситуации вокруг Украины. По ее словам, необходимо с огромным вниманием следить за заявлениями республиканца в пользу мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.