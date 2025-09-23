На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле уточнили решение по ДСНВ

Песков: РФ готова в течение года выполнять количественные ограничения по СНВ
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

«Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать. Для этого нужна зеркальная позиция США. Понятно, что согласовать такой документ до истечения нынешнего невозможно», — сказал он на брифинге для журналистов.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил он.

По его словам, российская сторона примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами