В Кремле уточнили решение по ДСНВ

Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.
«Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать. Для этого нужна зеркальная позиция США. Понятно, что согласовать такой документ до истечения нынешнего невозможно», — сказал он на брифинге для журналистов.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил он.
По его словам, российская сторона примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.
Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.