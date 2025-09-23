В Кремле уточнили решение по ДСНВ

Песков: РФ готова в течение года выполнять количественные ограничения по СНВ

Россия готова в течение года выполнять количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

«Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать. Для этого нужна зеркальная позиция США. Понятно, что согласовать такой документ до истечения нынешнего невозможно», — сказал он на брифинге для журналистов.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил он.

По его словам, российская сторона примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.