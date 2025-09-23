Трамп заявил о риске уничтожения мира и ООН

Трамп заявил, что применение ядерного оружия уничтожит мир, и ООН не станет

Президент США Дональд Трамп, заявил, что угроза применения ядерного оружия рискует уничтожить весь мир — и не будет «никакой Организации Объединенных Наций». Об этом сообщает РИА Новости.

«Биологическое оружие ужасно, а ядерное... Хотите, чтобы разработка ядерного оружия была прекращена?.. Его просто нельзя использовать. Миру буквально может прийти конец, не будет Организации Объединенных Наций, и о ней не будет и речи», — сказал американский лидер в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Ранее Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться договора еще в течение года после его истечения.

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара сообщил, что глава Белого дома хочет заключить новое соглашение на смену российско-американскому ДСНВ. Однако подробностей возможной новой сделки РФ и США он не раскрыл.

Ранее в США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар.