Трампа спросили о его визите в Москву на фоне приглашения Путина

РИА Новости: Трамп не ответил на вопрос о своем возможном визите в Москву

Президент США Дональд Трамп, прибывший в штаб-квартиру ООН, отказался отвечать на вопрос РИА Новости о своем возможном визите в Москву.

По данным агентства, американский лидер не ответил, собирается ли он в ближайшее время посетить Россию.

На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске 15 августа Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это российский лидер по-английский сказал Трампу с улыбкой: «В следующий раз в Москве». В свою очередь глава Белого дома в ответ на приглашение Путина заявил, что это возможно, несмотря на критику.

В начале сентября Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил, что Россия не отказывается от предложения Трампу посетить Москву. При этом президент РФ добавил, что подготовка к этой встрече пока не ведется, поэтому сроки возможного визита главы Белого дома в Москву пока не определены. Но «приглашение на столе», отметил Путин.

Ранее Путин предложил Зеленскому приехать в Москву при его готовности к переговорам.