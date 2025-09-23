На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин выбрал кандидатуру на пост зампреда Счетной палаты России

Путин внес в Госдуму кандидатуру Изотовой на пост зампреда Счетной палаты России
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Хотел бы поприветствовать Галину Сергеевну, но к кадровому вопросу в части избрания, назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты мы с вами вернемся в четверг (25 сентября)», — сказал Володин на пленарном заседании.

В мае прошло года Борис Ковальчук был утвержден на должность нового руководителя Счетной палаты. С 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО», а также был назначен замруководителя контрольного управления президента РФ.

Всего на пост главы Счетной палаты претендовали трое: помимо Ковальчука, в должность могли вступить председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, а также замглавы СП Галина Изотова.

Ранее Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему «без всякого стеснения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами