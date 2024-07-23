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Путин попросил главу Счетной палаты звонить ему «без всякого стеснения»

Путин попросил главу Счетной палаты Ковальчука звонить ему в сложных ситуациях

Президент РФ Владимир Путин по итогам доклада руководителя Счетной палаты Бориса Ковальчука посоветовал последнему «без стеснения» звонить при крайней необходимости. Об этой встрече говорится на сайте Кремля.

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал российский лидер Ковальчуку.

Глава Счетной палаты поблагодарил президента за предоставленную возможность.

Ковальчука утвердили в должности нового руководителя Счетной палаты в мае 2024 года после выборов президента. Сегодняшний доклад стал первым на новом посту для чиновника. С 2010 года по март 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора «Интер РАО», а также был назначен замруководителя контрольного управления президента РФ.

Всего на пост главы Счетной палаты претендовали трое: помимо Ковальчука, в должность могли вступить председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, а также замглавы СП Галина Изотова.

Ранее Счетная палата назвала причины нехватки инвестиций в России.

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