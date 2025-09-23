В Кремле рассказали о контактах с США по продлению ДСНВ

Россия заранее не доводила до США инициативу по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема в целом поднималась в ходе контактов представителей США и России в том плане, что время действия договора подходит к концу, и страны могут остаться без каких-либо регулирующих область стратегической стабильности и безопасности двусторонних документов.

Представитель Кремля подчеркнул, что это чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации.

Песков еще раз отметил, что эта тема в контактах с американской стороной упоминалось неоднократно, но предметно речи не велось.

Накануне президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ. При этом президент США Дональд Трамп до этого выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия договора и заявлял о намерении обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

