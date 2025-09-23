На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о ядерном ультиматуме России США

Эксперт Коротченко: Россия поставила ядерный ультиматум США
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Готовность России продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) можно рассматривать как проявление доброй воли, но вместе с тем и как жесткий сигнал США. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает Tsargrad.tv.

Эксперт отметил, что позицию российской стороны можно рассматривать как шаг навстречу улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности обсуждать новое соглашение с РФ.

Военный обозреватель Алексей Леонков отметил, у Кремля есть основания для уверенности. В частности модернизированные стратегические комплексы России превосходят вооружения США, что позволяет Москве выполнять условия договора без ущерба для собственной безопасности.

Если в течение одного года Соединенные Штаты не сделают конструктивных шагов навстречу, Россия снимет с себя все обязательства по ограничению вооружений, говорится в статье.

Накануне президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ. При этом Трамп до этого выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия договора и заявлял о намерении обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее политолог заявил, что Путин предложением о ДСНВ предостерег США от новой гонки вооружений.

