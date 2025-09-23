На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснов прокомментировал выдвижение Путиным своей кандидатуры на пост главы Верховного суда

Краснов расценил выдвижение на пост главы Верховного суда как наивысшее доверие
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Генпрокурор РФ Игорь Краснов расценивает выдвижение его кандидатуры на пост главы Верховного суда президентом России Владимиром Путиным как наивысшее доверие. Об этом пишет РИА Новости.

«В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента Российской Федерации о выдвижении моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда Российской Федерации я расцениваю как проявление наивысшего доверия и как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми», — сказал Краснов в Совете Федерации.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Верховного суда.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) также рекомендовала Краснова на этот пост.

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Председателя Верховного суда назначают сроком на шесть лет.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.

