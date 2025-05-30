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В России призвали отправить на смертную казнь напавших на Курскую область солдат ВСУ

Глава трибунала по Украине высказался за казнь для бойцов ВСУ в Курской области
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Roman Chop/AP

Председатель международного общественного трибунала по преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Григорьев призвал установить смертную казнь для тех, кто убивал мирных жителей Курской области или проводил над ними пытки. Об этом сообщает ТАСС.

Григорьев напомнил, что это прерогатива суда. Несмотря на это, он отметил, что по Курской области ВСУ будут рассмотрены как террористы.

Согласно законодательству России, в настоящее время смертная казнь в стране не применяется, действует мораторий. Григорьев подчеркнул, что сейчас российские власти используют все силы и возможности, чтобы спасти всех пленных российских военнослужащих и тех жителей Украины, которые поддерживают Россию.

Чиновник утверждает, что на Украине остаются тысячи политических законченных на Украине.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

В марте временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил ВСУ в массовых военных преступлениях в Курской области.

Следком установил факты уничтожения ВСУ жителей села в Курской области.

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