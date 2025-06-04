Миронов попросил Путина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь в РФ. С текстом документа ознакомился ТАСС.

«Прошу вас, как гаранта Конституции Российской Федерации, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти, рассмотреть возможность инициировать пересмотр правовой позиции <…> в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни», — говорится в письме.

По словам Миронова, в контексте угроз национальной безопасности России появляется потребность в пересмотре правовых механизмов противодействия терроризму и укрепления мер защиты суверенитета.

До этого председатель международного общественного трибунала по преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Григорьев призвал установить смертную казнь для тех, кто убивал мирных жителей Курской области или проводил над ними пытки.

Григорьев напомнил, что это прерогатива суда. Несмотря на это, он отметил, что по Курской области ВСУ будут рассмотрены как террористы.

Согласно законодательству России, в настоящее время смертная казнь в стране не применяется, действует мораторий. Григорьев подчеркнул, что сейчас российские власти используют все силы и возможности, чтобы спасти всех пленных российских военнослужащих и тех жителей Украины, которые поддерживают Россию.

Ранее следком установил факты убийства ВСУ жителей села в Курской области.