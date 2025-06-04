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В Совфеде раскритиковали обращение Миронова об отмене моратория на смертную казнь

Клишас: Конституция РФ не предполагает возвращения смертной казни
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале раскритиковал обращение лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь.

Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.

«Нужно обладать особым политическим даром и быть политиком с большой буквы, чтобы обратиться к Гаранту Конституции с предложением открыто игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации», — отметил Клишас.

Он напомнил, что президент РФ является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека. Он обеспечивает гражданский мир и согласие в стране, согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.

До этого председатель международного общественного трибунала по преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Григорьев призвал установить смертную казнь для тех, кто убивал мирных жителей Курской области или пытал их.

Ранее Следком установил факты уничтожения ВСУ жителей села в Курской области.

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