Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой

Аббас: ХАМАС не будет находиться у власти в Газе
Khaled Abdullah/Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции по мирному урегулированию ближневосточного вопроса Аббас подчеркнул, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Газой. ХАМАС, как и другие группировки, должен будет сдать оружие Палестинской национальной администрации (ПНА).

Президент Палестины отметил, что ПНА стремится создать единое государство с законными силами безопасности и с контролем над оборотом оружия.

22 сентября стало известно, что ХАМАС подготовил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой гарантировать 60-дневное прекращение огня в обмен на освобождение половины заложников.

7 сентября в официальном Telegram-канале движения сообщили о готовности обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства.

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «большими проблемами».

Война в Газе
