Глава МИД Германии раскритиковал действия Израиля в секторе Газа

Глава МИД ФРГ: во всей Газе люди переживают ад на Земле
Nadja Wohlleben/Reuters

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и заявил о своей поддержки решения о создании двух государств. Его слова передает журнал Der Spiegel.

«Во всем секторе Газа люди переживают ад на земле», — сказал он на конференции ООН в Нью-Йорке, организованной Францией и Саудовской Аравией в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и палестинцами.

Вадефуль подчеркнул, что этот многолетний конфликт не может быть решен террором и в нем «невозможно ни победить, ни контролировать».

При этом министр добавил, что ФРГ всегда будет решительно поддерживать существование Израиля и его долгосрочную безопасность, «что некоторые до сих пор ставят под сомнение».

Из-за ограничений по времени глава немецкого МИД не смог завершить свою речь. Время его выступления было ограничено двумя минутами, после чего микрофон был отключен.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ждет «зеленого света» от президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий.

Израильская армия начала расширять наземное наступление в секторе Газа 16 сентября.

Ранее глава МИД ЕС Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в Газе.

Война в Газе
