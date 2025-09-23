Мирошник: штурм Калушского ТЦК на Украине пока не пахнет массовым бунтом

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) в городе Калуш в Ивано-Франковской области Украины, где военнообязанные напали на охрану и сбежали.

«Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного», — высказался Мирошник.

22 сентября группа неизвестных напала на сотрудников Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, сбежали. В ТЦК пообещали, что напавшие будут привлечены к ответственности.

Это не первый случай нападения на сотрудников ТЦК. В частности, 19 сентября сообщалось, что в городе Ковель в Волынской области Украины около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.

4 сентября в селе Боратин Волынской области несколько мужчин оказали сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования, которые решили проверить у них документы. Они не только побили их, но и отобрали оружие, а после открыли огонь. Предварительно, у одного из работников военкомата оказалась сломана рука. Участников инцидента задержали для выяснения обстоятельств.

Ранее три украинки оказались под следствием из-за протестов против мобилизации.