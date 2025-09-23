На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мирошник оценил штурм ТЦК на Украине словами «массовым бунтом пока не пахнет»

Мирошник: штурм Калушского ТЦК на Украине пока не пахнет массовым бунтом
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) в городе Калуш в Ивано-Франковской области Украины, где военнообязанные напали на охрану и сбежали.

«Массовым бунтом пока не пахнет, но когда собирается группа отчаянных, они бегут. Хоть кто-то проявляет инстинкты отличные от стадного», — высказался Мирошник.

22 сентября группа неизвестных напала на сотрудников Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате трое военнообязанных, находившихся на территории ТЦК, сбежали. В ТЦК пообещали, что напавшие будут привлечены к ответственности.

Это не первый случай нападения на сотрудников ТЦК. В частности, 19 сентября сообщалось, что в городе Ковель в Волынской области Украины около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.

4 сентября в селе Боратин Волынской области несколько мужчин оказали сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования, которые решили проверить у них документы. Они не только побили их, но и отобрали оружие, а после открыли огонь. Предварительно, у одного из работников военкомата оказалась сломана рука. Участников инцидента задержали для выяснения обстоятельств.

Ранее три украинки оказались под следствием из-за протестов против мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами